La polemica su reddito di cittadinanza e «voto di scambio» è ridicola e strumentale

Su Valigia Blu, Mattia Marasti riflette sulla polemica intorno al Reddito di Cittadinanza proponendo al contempo un’analisi del voto al M5S.

Non ci sono state grandi sorprese nei risultati della tornata elettorale di domenica 25 settembre. Come previsto Fratelli d’Italia è risultato primo partito, con il PD in seconda posizione. I due risultati più inaspettati, per così dire, riguardano la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle si tratta di un netto recupero rispetto alle previsioni estive. Nel corso della campagna elettorale, si è assistito a una crescita dei consensi che ha interessato in particolare il Sud. Le urne hanno certificato queste previsioni: il Movimento 5 Stelle è addirittura riuscito a strappare alla destra alcuni collegi uninominali, in particolare in Campania, Calabria e Sicilia, nonostante il limite imposto dalla legge elettorale che nella parte uninominale avvantaggia le grandi coalizioni.