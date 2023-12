L’astronauta Frank Rubio non ha mangiato uno dei primi pomodori coltivati nello spazio

Diversi mesi fa uno dei primi pomodori coltivati nello spazio sparì misteriosamente. Una delle ipotesi: che l’astronauta Frank Rubio se lo fosse mangiato. Juan Scaliter su La Razon “scagiona” Rubio e racconta il destino della Solanacea.

“Il nostro buon amico Frank Rubio, che è già tornato a casa, è stato accusato per molto tempo di aver mangiato il pomodoro. Ma possiamo scagionarlo. Abbiamo trovato il pomodoro”, ha spiegato l’astronauta Jasmin Moghbeli durante un evento in live streaming in occasione del 25° anniversario dell’ISS. Naturalmente non sono stati forniti ulteriori dettagli su dove è stato ritrovato il pomodoro o in quali condizioni fosse.

L’incidente è diventato leggenda. Il pomodoro nano Red Robin, largo 2,5 centimetri, faceva parte del raccolto finale dell’esperimento Veg-05 di cui Rubio stesso si era occupato. La prima notizia del frutto perduto cominciò a circolare il 13 settembre, quando Rubio tenne una conferenza sul suo inaspettato record in orbita per un astronauta americano: 371 giorni in orbita.