Le dominatrici si sono incazzate per la serie ‘Bonding’ di Netflix

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo di Rolling Stone parla delle reazioni all’interno dell’universo BDSM in seguito alla messa in onda della serie Netflix Bonding.

L’account Twitter di Mistress May mostra un ragazza castana dalla pelle d’alabastro che indossa un busto di pelle, impugna un frustino e guarda in maniera provocante verso l’obiettivo. “Benvenuti nel mio ufficio. Sono Mistress May. E non vi ho dato il permesso di scrivermi direttamente”, recita la sua bio. A prima vista, potrebbe sembrare uno dei tanti profili di dominatrici presenti su Twitter, con una fondamentale differenza: Mistress May si occupa soprattutto di retwittare recensioni positive di Bonding, la serie di Netflix online dallo scorso 24 aprile. E questo perché si tratta di un account fittizio, creato dal servizio di streaming per promuovere lo show. Altra palese differenza: al contrario di molte altre sex worker presenti sul social media, il profilo di Mistress May è verificato. E la cosa non è di poco conto: su un sito che in molti hanno accusato di essere complice in comportamenti discriminatori nei confronti delle lavoratrici del sesso, il fatto che venga fornita una piattaforma a una serie che promuove un ritratto inaccurato e potenzialmente dannoso del loro lavoro, è fonte di sdegno.