Le forze storiche profonde che spiegano la vittoria di Trump

Peter Turchin, scienziato sociale che studia le dinamiche di trasformazione delle varie società nel corso della storia, viene ospitato sul Guardian con un articolo che applica alle recenti elezioni americane le sue teorie.

Secondo Turchin le varie società hanno dimostrato nella storia fasi di stabilità che durano circa un secolo, cui sono intervallati periodi di instabilità che provocano trasformazioni rapide nei rapporti sociali. Nel caso degli USA l’ultimo ciclo sarebbe cominciato con la presidenza di Roosevelt, che intorno al 1930 (gli anni della Grande Depressione) aveva impostato politiche sociali che hanno portato ad un aumento del benessere diffuso e dell’eguaglianza sociale.

Queste politiche sono state messe in discussione negli anni ‘70, quando furono sostituite da una diminuzione della forza dei sindacati e delle tasse sui ricchi. La conseguenza è stata che il numero dei ricchi è aumentato, ma che è aumentata anche la competizione per i posti di potere, che non sono aumentati in numero corrispondente.

Elite overproduction can be likened to a game of musical chairs – except the number of chairs stays constant, while the number of players is allowed to increase. As the game progresses, it creates more and more angry losers. Some of those turn into “counter-elites”: those willing to challenge the established order; rebels and revolutionaries such as Oliver Cromwell and his Roundheads in the English civil war, or Vladimir Lenin and the Bolsheviks in Russia. In the contemporary US we might think of media disruptors such as Tucker Carlson, or maverick entrepreneurs seeking political influence such as Elon Musk