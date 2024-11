La danza hula e le gonne d’erba hawaiane

National Geographic ripercorre le tappe della trasformazione nel corso del tempo dell’hula (la danza sacra hawaiana) e degli indumenti tradizionali locali, come le corone di fiori e le gonne d’erba.

Le gonne tradizionali, create con strati di fibre vegetali quali erbe, graminacee e foglie legate intorno alla vita, sono state indossate per secoli nelle isole del Pacifico. La danza hula, che spesso si accompagna all’uso di queste gonne, è una tradizione antica tramandata di generazione in generazione.

Con la sua corona di fiori e la gonna d’erba, la ragazza hula è stata sinonimo di ospitalità hawaiana da quando le navi da crociera hanno attraccato per la prima volta a Honolulu negli anni ’20.

Negli ultimi due secoli, l’amata danza hawaiana si è trasformata da una pratica religiosa sacra ad attrazione turistica, cadendo lungo la strada preda dell’appropriazione culturale e quasi della cancellazione. Prima del contatto con l’Occidente nel 1778, l’hula faceva parte della vita hawaiana da centinaia di anni. I ballerini si muovevano al ritmo dei canti durante le cerimonie nel tempio in onore di divinità e capi o raccontavano storie che spiegavano argomenti come i modelli meteorologici, le stelle e il movimento della terra e della lava.

La forte presenza missionaria cristiana nelle isole ha cambiato la hula. I suoi canti divennero più melodici, simili a inni cristiani e ha portato alla proibizione della danza e alla sua pratica clandestina.

La rinascita dell’hula ebbe inizio nel 1883 sotto il regno di Re David Kalākaua, che celebrò la sua fastosa incoronazione nel Palazzo Iolani, ora trasformato in museo a Honolulu. Noto come il “Monarca Allegro” per il suo sostegno alla cultura tradizionale, Re Kalākaua arricchì le due settimane di festeggiamenti con tradizioni hawaiane precedentemente vietate, quali esibizioni di hula, musica e un lūʻau. Il lūʻau è una festa tradizionale che celebra la cultura e l’ospitalità dell’arcipelago, con le esibizioni di hula che ne sono un elemento fondamentale, accompagnate dalla musica tradizionale hawaiana suonata con ukulele, chitarre e strumenti a percussione.

Il Merrie Monarch Festival è un evento annuale che si svolge a Hilo, nelle Hawaii, e onora la cultura hawaiana attraverso la danza hula e altre espressioni artistiche tradizionali. Istituito nel 1964, il festival rende omaggio al re David Kalākaua, celebre per il suo impegno nella promozione della cultura e della lingua hawaiane. questo festival sta aiutando a preservare le tradizioni culturali dell’hula.

Ci sono due stili principali di hula: l’Hula Kahiko, che è lo stile tradizionale, eseguito con canti antichi (oli) e strumenti a percussione come il pahu (tamburo) e l’ipū (zucca secca). L’Hula Kahiko ha un carattere profondamente spirituale e viene solitamente praticato in occasioni religiose e cerimonie. L’Hula ‘Auana è lo stile più recente, nato sotto l’influenza della cultura occidentale, ed è accompagnato da strumenti musicali moderni come l’ukulele, la chitarra e il contrabbasso. L’Hula ‘Auana è caratterizzato da una maggiore melodia e narrazione e spesso si concentra su storie d’amore e miti locali.

Durante il XIX secolo, le gonne d’erba utilizzate nelle danze assunsero un significato simbolico a sfondo sessuale e, nel corso della guerra del Pacifico, tali gonne divennero ambiti souvenir per i militari stranieri.

Le gonne d’erba hawaiane, conosciute come “hula skirts”, sono tradizionalmente create con materiali naturali raccolti nelle isole del Pacifico. Queste gonne sono realizzate con foglie di Cordyline fruticosa, tipiche delle Hawaii, o con erbe lunghe e flessibili. Le foglie o le erbe vengono raccolte fresche, pulite e lasciate asciugare leggermente per aumentarne la flessibilità. Successivamente, vengono tagliate in strisce lunghe e legate insieme con una corda o un filo resistente, che funge da cintura. Il processo può includere nodi semplici o tecniche più complesse. Per creare l’effetto voluminoso desiderato, le strisce di foglie sono sovrapposte.

