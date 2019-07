Le migliori squadre senza licenza dei videogiochi

A cura di @Cek.

È notizia di pochi giorni fa il fatto che la Juventus abbia concesso in esclusiva la licenza per utilizzare il suo marchio in PES.

Su UltimoUomo un articolo ricorda i nomi migliori utilizzati in PES e ISS Pro per le squadre e per i calciatori di cui non possedeva la licenza.

La totale assenza, dunque, di uno dei brand più importanti del calcio mondiale, potrà in qualche modo pregiudicare la performance sul mercato di FIFA? Di certo non nei videogiocatori più datati, che nel corso della loro storia fatta di joypad scassati, madri che aspettano invano che scendiamo per cena e acquisti di talenti scoperti ancora prima dei veri talent scout, si sono imbattuti più volte in squadre senza licenze.

Immagine: Bagogames