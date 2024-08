Le prime rivoluzioni della Generazione Z

L’estate del 2024 è stato un momento di grande fermento sociale in alcuni paesi che si potrebbero definire ai margini del mondo, specie visti dalle lenti dei media occidentali. Tuttavia non per questo ciò che è avvenuto in questi luoghi di recente è qualcosa di irrilevante e, come scrive Insideover, questi fenomeni hanno anche un risvolto generazionale.

In Kenya e in Bangladesh la popolazione si è rivoltata contro i governi costituiti e le istituzioni, non solo per impedire nuovi leggi ingiuste, ma per condurre il paese in una direzione più egalitaria e democratica.

Insiderover pubblica un commentario di Mauro Indelicato che pone enfasi sulla novità dell’aspetto generazionale di questi movimenti, animati dalle voci e dalle forze dei giovani delle Generazione Z, che finalmente si affaccia al mondo. In Kenya i giovani in piazza hanno chiesto, al pari di come avviene in altre parti del mondo, meno tasse e maggiore trasparenza: