L’emergenza-coronavirus-18-21-marzo-2021

NPR riporta le opinioni di uno degli scienziati che hanno partecipato all’ispezione della WHO in Cina per indagare sull’origine della pandemia.

Secondo l’esperto di ecologia delle malattie il governo cinese ha fatto chiudere gli allevamenti di animali selvatici che potevano essere sospettati di fungere da ospiti del nuovo coronavirus poche settimane dopo la sua scoperta.

Durante l’ispezione, la commissione avrebbe trovato le prove che alcuni di questi allevamenti nello Yunnan rifornivano anche il wet market di Wuhan.

The agency is expected to release the team’s investigative findings in the next two weeks. In the meantime, Daszak gave NPR a highlight of what the team figured out.