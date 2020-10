L’emergenza coronavirus – 26 Ottobre-28 Ottobre 2020

Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Il sito del Sole 24 ore fornisce dati e mappe aggiornate e qui potete trovare infografiche aggiornate sulla base dei dati del Ministero della Salute



Se ci sono articoli che vorreste vedere nel prossimo post segnalateli qui. Qui trovate la pagina ufficiale di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) con tutte le ultime novità sugli studi condotti in Italia. Qui trovate gli aggiornamenti settimanali dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità)

La strada verso un vaccino, spiegata bene

Il New York Times pubblica un resoconto aggiornatissimo su tutti i trials attualmente in corso per un nuovo vaccino, con molte infografiche e aggiungendo anche qualche spiegazione sui trials clinici in generale e su come funzionano e su che strategia si basano i diversi vaccini in sperimentazione. Per ognuno di loro ci sono i link agli studi specifici e alle pubblicazioni disponibili, se esistono.

Trovate tutto, comprese altre utili statistiche ma confinate agli USA per lo più, a questo link.