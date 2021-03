L’emergenza-coronavirus-8-10-marzo-2021

Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Il sito del Sole 24 ore fornisce dati e mappe aggiornate e qui potete trovare infografiche aggiornate sulla base dei dati del Ministero della Salute. Qui la situazione della copertura vaccinale.

Manteniamo leggibili i post sulla pandemia.

Facciamo uno sforzo contenendo gli OT e le risse: leggere le discussioni centrate sull’argomento è utile a tutti

Come in un futuro distopico, nel mezzo del carnevale 2020 si passa dalle liti tra cantanti a Sanremo, alle zone rosse e agli uomini delle ambulanze con gli scafandri. Il virus che in tanti chiamano “cinese” perché sembra arrivato in Italia con due turisti, è diventato italiano e tra le tante rassicurazioni di politici e virologi la vita continua. Anche allo stadio.

di Perodatrent

Il Guardian riporta la notizia che alcuni vescovi statunitensi hanno consigliato ai loro fedeli di evitare di farsi vaccinare col vaccino prodotto da J&J

because its early development used “morally compromised cell lines created from two abortions”.

L’articolo inquadra bene la notizia, ricordando come l’uso di cellule derivate da aborti fatti decenni fa sia alla base di molti altri vaccini, e come il papa stesso abbia ricordato che l’uso di questi vaccini

does not constitute formal cooperation with the abortion from which the cells used in production of the vaccines derive.