L’emergenza-coronavirus-8-11-aprile-2021

Josh Rogin per il Washington Post commenta le dichiarazioni alla CNN dell’ex direttore del CDC Robert Redfield, che riterebbe probabile l’ipotesi della fuga dal laboratorio e su come sia l’OMS che l’amministrazione Biden abbiano richiesto indagini più approfondite citando esplicitamente preooccupazioni circa interferenze politiche da parte cinese.

Rogin inoltre critica la politicizzazione delle indagini e riporta le preoccupazioni dell’esperto di biosicurezza Richard H. Ebright, direttore del Waksman Institute of Microbiology, sulla pericolosità dei programmi di ricerca “gain of function” che comporterebbero un rischio concreto di scatenare pandemie future a fronte di benefici modesti.

If Redfield is right, that would mean China bears some accountability for the outbreak, which will greatly complicate already tense relations. If Redfield is right, that would also mean the U.S. government had a big role in supporting the research that resulted in the pandemic outbreak. If Redfield is right, the current response plan could greatly increase, not reduce, the risk of another pandemic.

These are all very unpleasant facts. But facts are stubborn things. And we have no choice but to pursue all possible theories and accept whatever truth the facts lead to. This must be done in a nonpolitical way, to show Beijing and the world that we still have the ability to place public health and truth above the narratives to which we have become beholden.