L’emergenza coronavirus – 9 maggio – 22 maggio 2022

di Francysar

Le scienze riassume la nuova frontiera dei vaccini anti-corovirus: i vaccini spray, che non solo sarebbero decisamente più facili da trasportare e somministrare ma anche assicurerebbero maggior protezione:

Per bloccare completamente le infezioni, gli scienziati vogliono effettuare inoculazioni nel sito in cui il virus entra in contatto per la prima volta con l’organismo: il naso. In tal modo, chiunque, restando a casa propria, potrebbe semplicemente spruzzarsi i vaccini nelle narici, rendendo la preparazione molto più facile da somministrare. Attualmente, ci sono otto di questi vaccini nasali in fase di sviluppo clinico e tre in studi clinici di fase 3, in cui vengono testati su ampi gruppi di persone. Ma la produzione di questi vaccini si è rivelata lenta, a causa della difficoltà di creare formulazioni sicure ed efficaci per questo approccio pionieristico.