L’emergenza coronavirus – 9 Novembre – 11 Novembre 2020

Il Guardian riporta il parere di Margareth Harris, una dei portavoce della WHO, a proposito della Covid-19 e dei lockdown.

Secondo la Harris, la WHO non raccomanda i lockdown, ma continua a ripetere che la chiave per controllare l’epidemia è trovare i malati, tracciare i contatti e mettere in quarantena i positivi e i loro contatti.

Sotto questo punto di vista, l’Europa non sta facendo bene, rispetto ai paesi asiatici, e non perché questi siano tutti poco democratici: Taiwan è un paese liberale, ma ha ottenuto ottimi risultati.

“For me, the big missing link in what’s going on in many European countries is management of isolation… That’s not just isolation of people who are sick – it’s isolation of people who have contacts and are first-degree contacts…

They don’t think they have Covid, because they feel fine, and even if they are told they should stay home, they don’t feel a strong social obligation or they do not necessarily have that reinforced as happens in some countries.

So for instance, in a place like Hong Kong, you would be called every day, or the police come to your house,” she said.