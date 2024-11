Measuring The Effects Of Early Life Adversity—In Marmots

The Conversation e Science Friday riferiscono i risultati di uno studio sulle marmotte volto a misurare gli effetti in età adulta delle avversità subite nella prima infanzia.

È ben noto in psicologia che se subisci un trauma da bambino, è probabile che avrà un impatto sulla tua salute fisica e mentale da adulto e potrebbe persino influenzare il tuo stato economico. In termini accademici, questo è chiamato avversità della prima infanzia. E gli psicologi hanno sviluppato un sistema di punteggio per misurare l’effetto cumulativo di esperienze infantili avverse, che possono includere abusi e disfunzioni familiari, e può aiutare a prevedere i rischi per la salute più avanti nella vita. Quindi possiamo misurarlo in modo specifico negli esseri umani. Ma che dire degli altri animali? Se hai adottato un cane che ha avuto un passato turbolento, sai che ciò può portare a un comportamento solitario o ombroso da adulto. Ma non c’è stato un buon modo per misurarlo negli animali selvatici. Ebbene, un nuovo studio dell’UCLA, pubblicato sulla rivista Ecology Letters, stabilisce un indice simile per gli animali selvatici e ha utilizzato decenni di scoperte su un mammifero: la marmotta dal ventre giallo.

Gli animali selvatici, al pari degli esseri umani, possono subire traumi e avversità che influenzano il loro comportamento e benessere a lungo termine.

Le popolazioni selvatiche affrontano molti tipi di fattori di stress. Competono per il cibo, rischiano di essere mangiati da un predatore, soffrono di malattie e devono fare i conti con condizioni meteorologiche estreme. E come se la vita in natura non fosse abbastanza dura, gli esseri umani stanno ora aggiungendo ulteriori fattori di stress come l’inquinamento chimico, luminoso e acustico, nonché la distruzione dell’habitat. Data la diffusa perdita di biodiversità, capire come gli animali reagiscono e sono danneggiati da questi fattori di stress può aiutare i gruppi di conservazione a proteggerli meglio. Ma tenere conto di una tale diversità di fattori di stress non è un’impresa facile.

Gli ecologi hanno creato un indice per valutare l’impatto di tali avversità sugli animali selvatici, ispirandosi alle ricerche psicologiche sull’infanzia umana.

Gli psicologi dello sviluppo hanno iniziato a sviluppare quello che gli psicologi ora chiamano il punteggio delle esperienze infantili avverse, che descrive la quantità di avversità che una persona ha sperimentato da bambino. In breve, questo indice somma tutti gli eventi avversi – comprese le forme di negligenza, abuso o altre disfunzioni domestiche – che un individuo ha sperimentato durante l’infanzia in un unico punteggio cumulativo. Questo punteggio può quindi essere utilizzato per prevedere i rischi per la salute in età avanzata, come condizioni di salute croniche, malattie mentali o persino lo stato economico. Questo approccio ha rivoluzionato molti programmi di intervento sulla salute umana identificando bambini e adulti a rischio, il che consente interventi più mirati e sforzi preventivi.

È possibile quindi adottare un sistema di punteggio o un indice simile per anticipare le conseguenze negative sulla sopravvivenza anche negli animali e individuare gli esemplari e le popolazioni in pericolo.

Questo indice, che somma diversi eventi avversi, serve a prevedere le probabilità di sopravvivenza. Utilizzando le marmotte dal ventre giallo come specie test, è emerso che un evento avverso nei primi due anni di vita può diminuire notevolmente la sopravvivenza in età adulta. Capire la reazione degli animali alle avversità può aiutare migliorare la protezione delle specie minacciate, utilizzando l’indice per riconoscere le popolazioni che richiedono interventi conservativi urgenti.