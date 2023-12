Merry Christmas, Gleðileg Jól, Buon Natale

Lo sapete che in Islanda le canzoni di Natale più famose sono cover di canzoni italiane? Ne parla Anna Andersen su Reykiavik Grapevine.

La storia incomincia negli anni ’80 quando una popstar locale, il grande irreprensibile Björgvin Halldórsson, faceva le vacanze in Italia e fu colpito delle nostre canzoni.

It was when I was listening to those Italian pop songs on our holidays and watching Sanremo [an Italian song competition] that I started to notice a certain dramatic character in them that reminded me of Christmas music. My daughter Svala and I talked about this and felt that all these songs needed were some Christmas bells and new lyrics and they’d suit perfectly as Christmas songs.