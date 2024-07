moovies luglio 2024

Questo mese, in collaborazione con tutte le altre rubriche di hookii, parliamo di Mediterraneo, di come il cinema e le serie hanno raccontato Mare Nostrum (e così ci avete pensato, bravi!). Ovviamente il pensiero va al film omonimo, premio Oscar per il miglior film straniero. A proposito, sapete che sono già più di trent’anni che è uscito? In occasione del trentesimo compleanno del film, Anonima Cinefili ne ripercorre le tematiche:

In Mediterraneo, l’ambientazione nel 1941 (la fine della campagna italiana di Grecia) è la traslazione in un momento storico in cui le sorti della guerra e la sua conclusione avrebbero potuto lasciare spazio a nuove prospettive di ricostruzione socio-politica. Nell’intermezzo e nella sospensione di una sperduta isola del Mar Egeo, gli illusi sono otto militari. In questa sofferenza, frutto della divaricazione il reale e l’ideale, pare di sentire l’eco della sentenza di Tancredi ne Il Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, c’è bisogno che tutto cambi”. Salvatores, nella quiete della vita contadina lontana dai movimenti della macro-storia, costruisce la cornice narrativa adatta per raccontare il desiderio di fuga da un sistema immodificabile. E lo fa lì, in quel luogo di eterno meticciato quale può esserlo solo il “mare di mezzo”.

C’ un altro film che compie degli anni importanti quest’anno e che parla di mare: Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (quello originale di Lina Wertmuller, ovviamente) compie mezzo secolo. Ecco una rievocazione, anche con le parole dei protagonisti (qui sotto, Giancarlo Giannini)