moovies settembre 2024

Miglior miniserie: Baby Reindeer, distribuita da Netflix

Miglior attore protagonista in una serie commedia: Jeremy Allen White per The Bear (FX)

Miglior attrice protagonista in una serie commedia: Jean Smart per Hacks (Max)

Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Hiroyuki Sanada per Shōgun (FX)

Miglior attore protagonista in una miniserie o in un film tv: Richard Gadd per Baby Reindeer (Netflix)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o in un film tv: Jodie Foster per True Detective: Night Country (HBO)

Anche il post dedica un articolo e una carrellato di foto.

Siete d’accordo? La pagina di wiki linkata sopra offre anche tutte le candidature. Ne avreste nominate altre o avreste fatto vincere altri? Quale serie vi ha rapito il cuore o per quale farete spazio nelle vostre fitte agende autunnali?