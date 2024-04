Mr. Beast: filantropia e accuse

Tweener sul suo canale YouTube discute delle della filantropia di Mr. Beast.

Mr. Beast è uno degli youtuber più seguiti al mondo. Le cifre del suo seguito, sono da capogiro, si parla di circa 240 milioni di iscritti. I video che produce vanno dai concorsi per il pubblico, alle sfide, ad appunto la beneficenza.

In questo caso Mr. Beast ha documentato un atto di filantropia: costruire cento pozzi in Africa subsahariana. L’intrattenitore afferma di aver dato la possibilità a circa mezzo milioni di persone di poter bere acqua potabile, ma ha ricevuto accuse di aver fatto ciò a scopo di lucro oppure di avere una sorta di complesso che lo porta ad agire per esibizionismo e in questo caso di averlo fatto con una velata mentalità coloniale.

Mr Beast 100 wells is disrespect to Africans

– He described the entire Africa as a village with its people living in huts

– He projected that all Africans lack good drinking water

– Wells in 2023 is offensive; why not boreholes or pipe-borne water?

– Africans do not need water… pic.twitter.com/X8k12kvdp3

— Albert Nat Hyde (@BongoIdeas) November 5, 2023