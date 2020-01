Nel Regno Unito il veganismo etico è una credenza filosofica [EN]

La BBC informa che un tribunale britannico ha accettato la linea difensiva di un dipendente licenziato in quanto, a suo dire, discriminato perché vegano.

Per ora il giudice ha accolto la richiesta del dipendente di valutare il suo caso come possibile applicazione della protezione contro la discriminazione che la legge britannica “Equality Act” offre ai lavoratori per “religion and belief, age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, sex and sexual orientation”. L’etica emana del ricorrente è stata valutata come appartenente alle credenze cui la legge offre protezione.

La sentenza definitiva dovrà valutare se il licenziamento è valido: l’azienda difende il suo operato come dettato da motivi indipendenti dalle credenze del lavoratore.

Un commento dell’esperto legale della BBC suggerisce che la sentenza potrebbe avere conseguenze di lunga portata.

So, for example, could a worker on a supermarket checkout refuse to put a meat product through the till? The implications are considerable, not least because the legal protection will apply beyond employment, in areas such as education and the supply of goods and services.