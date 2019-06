Nella facoltà giapponese di medicina che truccava i test per sfavorirle, le femmine hanno ottenuto punteggi migliori dei maschi [EN]

A cura di @Perodatrent.

Il Guardian riporta che questo anno, negli esami di ammissione alla facoltà di Medicina in una università giapponese che aveva ammesso che finora i test venivano truccati per sfavorire le femmine, i risultati dimostrano che queste ottengono punteggi migliori dei maschi se le prove di esame sono valutate onestamente.

The dean of the medical school, Hiroyuki Daida, initially attempted to justify the practice, saying women matured faster than men and had better communication skills. “In some ways, this was a measure designed to help male applicants,” he told reporters.