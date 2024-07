Neutroni esagitati e pesci instagrammabili

La puntata si apre con la conduzione di Julien e Giorgio. Giorgio inizia a parlarci di una tecnica di imaging che sfrutta i neutroni. Questa tecnica, simile ai raggi-x, permette di vedere agevolmente all’interno di materiali metallici. Per questo viene spesso usata per studiare manufatti antichi. Per produrre un flusso di neutroni abbastanza intenso da avere una buona risoluzione non bastano le comuni sorgenti di neutroni, ma bisogna ricorrere o a piccoli reattori nucleari di ricerca, o ad acceleratori di particelle.

Andrea Vico e Giuliana, nella rubrica scientifibook, ci danno un po’ di consigli per le letture in spiaggia, in montagna, al lago, a casa, in ufficio o ovunque voi siate!

Dopo due barze a tema informatico, con Julien ci immergiamo nella barriera corallina e nella percezione pubblica delle specie a rischio. Infatti in un recente articolo si mettono a confronto quali specie di pesci sono più di interesse per il pubblico, quali per la ricerca e quali sono in effetti le specie più a rischio. Da questo studio emerge che non è la possibile estinzione di un pesce a renderlo interessante né per la ricerca, né per il pubblico. La prima è spesso mossa dall’interesse commerciale che può avere una specie, il secondo segue logiche dettate molto dall’estetica.

In chiusura arrivano novità per la puntata 500. Sarà registrata live il 19 ottobre a Milano, e potrete venire a vederla! Presto nuovi aggiornamenti.