Odifreddi: “Volevo fare il Papa, poi ho scoperto la matematica”

Su Wired, l’intervista di Giacomo Destro al matematico piemontese Piergiorgio Odifreddi.

Scienziato, intellettuale, matematico e scrittore. Ha frequentato il seminario ma si dichiara ateo. Ha studiato negli Stati Uniti e in Unione Sovietica, in un periodo in cui non era così facile (ed è stato, suo malgrado, anche al centro di un caso diplomatico). Piergiorgio Odifreddi, celebre matematico e divulgatore, ha fatto della curiosità intellettuale, della conoscenza e, perché no?, della vis polemica la sua cifra stilistica. Guardando alla sua attività divulgativa, con oltre venti titoli pubblicati, appare evidente la sua continua ricerca delle connessioni tra la matematica e le altre materie. E l’ultima sua fatica, una serie di sedici audiolibri dal titolo Grandi menti a confronto prodotti da Audible e narrati dallo stesso Odifreddi, ne è una conferma.