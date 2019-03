«Ora basta!». Tornano le Pantere con un libro-manifesto per ricostruire la politica contro le destre e i populismi

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Sara Capolungo ha intervistato per Left Silvia Bacci, ex militante del gruppo studentesco della Pantera e coautrice del libro-manifesto Ora Basta! Come populismo e sovranismo stanno devastando il nostro Paese e come possiamo restituirgli dignità.

«La pantera siamo noi» scandivano gli universitari ribelli del movimento studentesco della Pantera nato tra la fine del 1989 e la primavera del 1990, che ha portato all’occupazione della maggior parte delle facoltà universitarie in tutta Italia. A trent’anni di distanza, alcuni dei protagonisti di allora si sono riuniti per un esperimento di scrittura collettiva dal quale è nato il libro firmato The Panthers. Ora Basta! Come populismo e sovranismo stanno devastando il nostro Paese e come possiamo restituirgli dignità, Edizioni Clichy, in libreria dal 26 marzo. La Pantera è il terzo, e finora ultimo, movimento studentesco di livello nazionale con un’effettiva dimensione politica, dopo quelli del 1968 e del 1977. Cosa è rimasto delle parole d’ordine di allora, delle spinte rinnovatrici verso una società più aperta e libera, e del senso di comunità e di giustizia sociale che animava i giovani del tempo? E cosa pensano gli ex studenti ribelli di quelli di oggi che scioperano per il clima?

Silvia Bacci, libera professionista di Prato, è una delle coautrici del pamphlet e spiega a Left: «Il nostro libro è una sorta di manifesto politico alternativo per un’Italia molto diversa da quella in mano alle nuove destre, ed è il risultato di un esperimento collettivo di una quarantina di ex studenti della facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze appartenenti al movimento della Pantera».