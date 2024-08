«Ormai sono Afgano»

The National Review nel 2019 intervista due soldati sovietici che dopo la guerra in Afghanistan decisero di rimanere nel paese in cui erano entrati come invasori e rifarsi una nuova vita.

Originario dell’Ucraina orientale, nella regione del Donbass, Mr. Tsevma, 55 anni, ora si fa chiamare Nik Mohammed. Padre di quattro figli, parla fluentemente il Dari, il dialetto persiano dell’Afghanistan ed è diventato un musulmano praticante. Indossando una tunica beige larga, si siede circondato dalla sua famiglia fuori dalla sua casa. “Ho costruito la mia vita qui e ora sono un afghano,” dice in Dari, senza alcun accento ucraino. Dopo essere stato catturato dai Mujahideen nel 1984, è stato integrato nel loro gruppo, dove gli hanno insegnato la lingua, la preghiera e gli hanno dato in moglie Bibi Hawa, che allora aveva 14 anni. Ha vissuto con loro per sette anni, poi ha lavorato come camionista.

Ne aveva parlato anche il New York Times di Mr. Tsevma: