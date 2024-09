Popoli dell’incolto

Il Tascabile presenta un estratto dal libro La via selvatica. Storie di umani e non umani, di Adriano Favole, professore ordinario di Antropologia culturale all’Università di Torino.

La scheda del libro, pubblicata dalla casa editrice Laterza, definisce la “via selvatica”:

La lentezza con cui si impose l’agricoltura, che si diffuse poco a poco coesistendo con economie di caccia e di raccolta, insieme a una visione dell’agricoltura che non sia necessariamente lotta contro la natura, sono argomenti che Favole porta per sottolineare la complessità delle relazioni tra esseri umani e ambiente.

Anche La città vegetale recensisce il libro di Favole:

Pensando agli incolti non si può non fare riferimento al paesaggista Gilles Clément, di cui parla anche Adriano Favole, e al suo famoso Manifesto del Terzo Paesaggio. Un articolo della Rai delinea i concetti di terzo paesaggio elaborati da Clemént:

Un nulla che aspira a diventare qualcosa. E’ da questa idea di Terzo Stato che nasce il Terzo paesaggio. Con il suo Manifesto, Gilles Clément ha acceso i riflettori su quelle aree verdi, ai margini dell’abitato, sotto gli occhi di tutti ma non considerate, o ritenute inutili perché non produttive. Dunque, cos’è il Terzo paesaggio? Clément, agronomo, entomologo e paesaggista, lo mette a fuoco in questo modo: “Se si smette di guadare il paesaggio come l’oggetto di un’attività umana subito si scopre (…) una quantità di spazi indecisi, privi di funzione”. E cos’è stato finora questo insieme di spazi senza ruolo se, fa notare Clément, fra questi “frammenti di paesaggio” non vi è alcuna “somiglianza di forma”? Tutto, si potrebbe rispondere, visto che il loro “punto in comune” è quello di costituire un “territorio di rifugio per la diversità” biologica. Per capire come Clément sia arrivato a queste conclusioni è utile ricordare come il suo sguardo da entomologo lo abbia da sempre aiutato a sondare gli spazi verdi. Con Il giardino in movimento (Le jardin en mouvement, 1994) Clément aveva già messo a punto un rapporto col giardino che si affida all’osservazione dei fenomeni biologici. E se questi sono sempre in mutamento, allora perché non provare a non intervenire per osservare il movimento naturale delle forme di vita? Questa sfida, dalle infinite implicazioni ecologiche, è confluita pochi anni dopo ne Il giardiniere planetario (Le jardin planétaire, 1999), dove il “giardino in movimento” può diventare un modello per l’intero pianeta. Questo a sua volta è chiuso e misurabile come un giardino, e l’umanità ha la responsabilità di osservarne i meccanismi e gestire gli spazi coltivati come quelli incolti.