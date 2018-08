A cura di @G.Bon

In articolo su Medium una professoressa di psicologia parla di procrastinazione e pigrizia. Gli esempi sono i senzatetto e candidati al PhD. Perché alcuni non riescono ad iniziare dei compiti che a noi osservatori esterni ci sembrano doverosi e logicamente conseguenti alla situazione? Come aiutare i “pigri” e i procrastinatori?

Immagine da Wikimedia.