Puccini secondo Muti dalle mura di Lucca – LIVE

Quest’anno cade il centenario della morte di Giacomo Puccini e la Rai trasmetterà in diretta in mondovisione un evento che si terrà dalle mura storiche di Lucca per celebrarlo.

Il Maestro RICCARDO MUTI e l’Orchestra “Luigi Cherubini”, in formazione straordinaria per i suoi vent’anni, venerdì 28 giugno 2024 alle Mura Storiche di Lucca (inizio ore 21.00) per il concerto evento nell’anno delle Celebrazioni per Giacomo Puccini. Il prossimo 28 giugno Riccardo Muti sarà a Lucca, sul prestigioso palcoscenico allestito alle Mura Storiche, per dirigere un concerto unico dedicato a Giacomo Puccini, nell’anno delle Celebrazioni Pucciniane. L’evento verrà trasmesso in diretta mondovisione.

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – I soprani Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia e i tenori Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli: sono gli artisti, scelti dal Maestro Riccardo Muti, che comporranno il cast artistico del concerto “Puccini secondo Muti” che si svolgerà il 28 giugno a Lucca, dove Muti dirigerà l’Orchestra Cherubini, nel ventennale della sua fondazione. I 120 musicisti si esibiranno su un palco speciale e un luogo iconico come le Mura storiche di Lucca.

In attesa di seguire insieme “Puccini secondo Muti” proponiamo la lettura di un articolo di Cesare Galla per Doppiozero intitolato “Puccini, sentimento e modernità”:

Mentre si avvicina il centenario della morte, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924, la vita teatrale contemporanea s’incarica insomma di confermare che Giacomo Puccini rimane operista come pochi in grado di intercettare il gusto del pubblico ancora oggi, di affermare l’universalità della sua arte all’incrocio fra una drammaturgia di grande forza comunicativa e la complessità di una scrittura consapevole dei percorsi della modernità. Dato tanto più ragguardevole se si considera che l’autore toscano – era nato a Lucca il 22 dicembre 1858 – fu attivo in un’epoca, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, nella quale il “sistema opera” in Italia, dentro al quale avevano agito autori come Bellini e Donizetti, Rossini e Verdi, stava conoscendo mutazioni che avrebbero portato a un “mercato” profondamente diverso.

