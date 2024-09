Quello che ci dicono i dati giudiziari sulle sommosse del 2024 in Gran Bretagna

Il Guardian riporta e commenta i dati disponibili dei procedimenti giudiziari avviati in Gran Bretagna contro le persone implicate nelle sommosse (“riots”) del 2024 contro i migranti.

1. Gli accusati sono quasi sempre persone che abitano nelle località dove sono avvenuti i disordini, non persone venute da fuori.

2. Gli accusati sono più spesso persone che vivono nei quartieri più poveri, dove il partito Reform di Farage prende più voti.

3. I quartieri di provenienza degli accusati non hanno una concentrazione di immigrati più alta che altrove,

4. Gli accusati sono per la maggior parte adulti, a differenza di quanto era accaduto per sommosse precedenti.

5. I social media hanno avuto un ruolo differente rispetto al passato: “We now have a series of influencers and prominent public figures who have built large online followings around grievance-mongering and sowing division”