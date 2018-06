Rapporto Censis-Rbm: “Italiani rancorosi verso il Ssn, troppe attese e malasanità”

Su suggerimento di @Perodatrent.

Un articolo di Quotidiano Sanità discute i risultati presentati al Welfare Day 2018 in un rapporto Censis-Rbm.

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket.