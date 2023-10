Rappresentante per la sicurezza condannato per una “morte bianca”

Giurispridenza penale illustra il caso di un RLS (Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza) condannato per «cooperazione nel delitto colposo» in un infortunio sul lavoro.

In particolare, all’imputato – in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – “era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di: i) promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; ii) sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore in questione) per l’uso dei mezzi di sollevamento; iii) informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore“.