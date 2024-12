Record italiano per le Caretta Caretta

Franco Luigi Sani per Life Gate riferisce che nel 2024, le coste italiane hanno registrato un record di 601 nidi di tartarughe marine Caretta caretta, un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

Questo incremento è dovuto a vari fattori, tra cui l’aumento delle temperature medie del Mediterraneo e i miglioramenti nel monitoraggio della specie grazie al progetto Life Turtlenest. Le regioni con il maggior numero di nidi sono Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Tuttavia, la sopravvivenza delle tartarughe è minacciata dall’aumento del turismo e dall’inquinamento delle spiagge.

Se è andata bene in Italia non si può dire lo stesso negli altri paesi europei. La Francia e la Spagna infatti hanno registrato un calo nel numero di nidificazioni quest’anno rispetto l’anno scorso. In totale nel 2024 i nidi sono stati dodici in entrambi gli Stati mentre l’anno scorso in Francia sono stati registrati quattordici casi e in Spagna trenta. In totale si prevede che dai nidi deposti nasceranno 40.000 baby tartarughe tra Italia, Spagna e Francia che una volta nate dovranno affrontare una serie di pericoli per sopravvivere. L’aumento del turismo e l’inquinamento delle spiagge rappresentano, infatti delle grave minacce per queste specie. Si stima che soltanto un esemplare su mille arrivi all’età riproduttiva (25 anni).