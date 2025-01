Richter, il pittore che ha dipinto tutto quello che un pittore potrebbe dipingere

Un articolo de Il Giornale dell’Arte analizza la carriera di Gerhard Richter, artista tedesco novantaduenne, noto per la sua versatilità stilistica e il successo commerciale. Richter è celebre per le sue opere derivate da fotografie e per la sua abilità nel navigare tra diversi stili, dal figurativo all’astratto. Il suo “Atlas”, un ampio archivio di immagini creato tra il 1962 e il 2013, viene confrontato nell’articolo con il “Mnemosyne Atlas” di Aby Warburg, storico dell’arte tedesco.

Nel febbraio del 1927, Aby Warburg si imbarcò seriamente in un progetto che non portò mai a termine, la Mnemosyne di Bilderatlas, che oggi è una delle sue opere più famose. Il Bilderatlas è stato concepito nel corso di più di due anni e mezzo, come la summa del lavoro della sua vita. Il progetto consisteva in una serie work-in-progress di pannelli lignei, rivestiti di iuta nera, sui quali ha appuntato grappoli di immagini (riproduzioni fotografiche, foto, diagrammi e schizzi, cartoline e materiale stampato di vario genere tra cui pubblicità e ritagli di giornale), sviluppate in più fasi.

L'”Atlas” di Richter

…è una raccolta di fotografie, ritagli di giornale e schizzi che l’artista ha raccolto a partire dalla metà degli anni ’60. Qualche anno dopo, Richter iniziò a sistemare i materiali su fogli di carta sciolti. “All’inizio ho cercato di sistemare tutto ciò che c’era tra l’arte e la spazzatura e che in qualche modo mi sembrava importante e un peccato buttare via”. Attualmente, Atlas è composto da 802 fogli. I singoli fogli, che abbracciano un periodo di quasi quattro decenni, riflettono diverse fasi della vita e dell’opera di Richter. Sebbene Gerhard Richter avesse già iniziato a collezionare fotografie e ritagli di stampa, iniziò a lavorare ad Atlas nei primi anni ’70 sistemando le proprie e altre fotografie di famiglia su carta. Successivamente a queste fotografie, ha incluso immagini prese da giornali e riviste, alcune delle quali ha utilizzato come immagini di partenza per i suoi dipinti fotografici degli anni ’60.

Pur tra le critiche per il suo manierismo, Richter è lodato per la sua continua capacità di reinventarsi e per il suo significativo apporto alla pittura contemporanea.

Gli artisti tedeschi hanno un rapporto speciale con la fotografia come strumento catalogatorio. Negli anni Venti del ’900 August Sander prese a «mappare» la società tedesca dei suoi tempi. Bernd e Hilla Becher, con il loro censimento dell’archeologia industriale tedesca, sono figli di questa attrazione per l’enciclopedia per immagini che lo storico dell’arte loro conterraneo Aby Warburg, nel 1929, presentò come Bilderatlas Mnemosyne, un atlante dedicato alla persistenza di iconografie archetipiche nella storia dell’arte attraverso i secoli. L’«archivismo» è diventato una sorta di tendenza abbracciata, in tutto o in parte e spesso con diverse finalità, da molti importanti nomi dell’arte contemporanea, tra i quali il pittore Gerhard Richter (Dresda, 1932). L’artista tedesco, diventato famoso per i suoi quadri tratti da fotografie, a un certo punto della sua lunga e fortunatissima carriera venne tacciato di manierismo. Le perplessità si basavano su due argomenti: l’ambigua «bellezza» dei suoi quadri figurativi e il fatto che fosse una specie di trasformista della pittura, che passava disinvoltamente dal figurativo all’astratto, dal Fotorealismo al Minimalismo.

