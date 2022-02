Ritorno a Reims

La recensione di «Retour à Reims (Fragments)», pubblicata da Jacobin Italia, nella quale Alberto Prunetti avverte il rischio che le storie working class vengano neutralizzate.

Lo scrittore toscano Alberto Prunetti, analizzando il film di Jean-Gabriel Périot «Retour à Reims (Fragments)» – ispirato all’opera omonima di Didier Eribon pubblicata nel 2009 – discute i pericoli insiti nella letteratura working class, proponendo al contempo riflessioni politiche sul nostro tempo e sul futuro della classe operaia.

Ho un rapporto complesso, di attrazione e distanziamento, con l’opera di Didier Eribon a cui il documentario si ispira esplicitamente. Quando la lessi la prima volta mi ritrovai risucchiato in quelle pagine, assediato da flashback della mia infanzia. Quello che mi allontanava però dal memoir di Eribon era la mia traiettoria personale: per me gli studi non erano stati un elemento di mobilità sociale. Dopo la laurea non avevo fatto alcun dottorato, non ero entrato nel mondo della classe media intellettuale ma ero andato a lavorare in pizzerie e ristoranti per dieci anni. Avevo anche pulito merda di cavalli in resort di lusso in Italia. Non ero insomma un transfuga di classe e la classe media si guardava bene dall’accogliermi tra le sue braccia. Anzi, mi sfruttava alacremente.