Roger Fenton e la fotografia di guerra

Un articolo di Malcom Daniel, pubblicato sulle pagine di The Metropolitan Museum of Art, presenta Roger Fenton, figura di spicco nella storia della fotografia.

Roger Fenton (1819–1869) è stato un fotografo influente in Inghilterra negli anni Cinquanta del XIX secolo. Prima di dedicarsi alla fotografia, Fenton studiò legge a Londra e pittura a Parigi e nel 1852 fece un viaggio in Russia, fotografando i monumenti di Kiev e Mosca. L’anno seguente fondò la Società Fotografica (in seguito designata Royal Photographic Society).

Nel 1854 Fenton è stato il primo fotografo ufficiale del British Museum, a suo agio in tutti i generi fotografici (architettura, paesaggio, ritratto, natura morta, reportage e tableau vivant).

Come fotografo di architettura Fenton ha ritratto le principali chiese, abbazie ed edifici monumentali della Gran Bretagna (le cattedrali gotiche di Salisbury, Wells, Lincoln e Lichfield, l’Abbazia di Westminster, il Parlamento e il British Museum, i castelli di Windsor e Balmoral e le abbazie in rovina di Rievaulx, Fountains, Rosslyn e Lindisfarne).

Le sue immagini sono caratterizzate da una tecnica impeccabile e da una capacità infallibile di scegliere il punto di vista e le condizioni di illuminazione che meglio rendessero i dettagli architettonici, trasmettendo un senso di monumentalità e un’anima romantica. Le sue vedute della campagna inglese, gallese e scozzese richiamano le opere di Constable e Turner, oltre ai versi romantici di William Wordsworth che celebrano i legami dell’uomo con la natura.

Ma nel 1855, Fenton ottenne un ampio riconoscimento per le sue fotografie della Guerra di Crimea, un conflitto in cui le truppe britanniche, francesi, sarde e turche combatterono contro la Russia che tentava di espandere la sua influenza.

Art&Object ha dedicato un articolo alla pionieristica attività di Fenton come fotografo di guerra.

L’opinione pubblica britannica era affamata di notizie sulla guerra e sui suoi sviluppi. I reportage più famosi sono stati scritti da William Howard Russell, un reporter irlandese del Times, famoso per la sua capacità di scrivere vividamente della guerra. I suoi articoli descrivevano le difficoltà incontrate dalle truppe britanniche e l’impressionante numero di vittime causate da malattie e pratiche mediche inadeguate. Ha anche criticato la loro cattiva gestione militare. Il governo britannico voleva controbilanciare la narrazione negativa e decise che il nuovo mezzo fotografico poteva essere d’aiuto. Dopo alcuni tentativi falliti di inviare un fotografo in Crimea, Roger Fenton fu suggerito dalla casa editrice Thomas Agnew & Sons. Sotto il patrocinio reale e l’assistenza del governo, Fenton salpò per la Crimea nel febbraio 1855, armato di un carretto da mercante di vino trasformato in una camera oscura.

Il blog National Science and Media Museum ricorda Fenton come fotoreporter di guerra, protagonista della prima sistematica copertura fotografica di un conflitto.

Le prime fotografie di guerra – alcuni dagherrotipi – furono scattate durante la guerra degli Stati Uniti con il Messico (1846-1848), ma la prima copertura fotografica sistematica di un conflitto avvenne pochi anni dopo durante la guerra di Crimea (1854-1856). Anche prima che la guerra fosse dichiarata, The Practical Mechanics Journal esortava a utilizzare la fotografia per “mantenere rappresentazioni innegabilmente accurate della realtà della guerra e dei suoi scenari contingenti, delle sue lotte, dei suoi fallimenti e trionfi” e contrapponeva l’accuratezza della fotografia con “le informazioni vagamente allusive, che solo le opere convenzionali del pittore possono trasmettere”. Un certo numero di fotografi ha successivamente lavorato in Crimea. Il più famoso di questi fu senza dubbio Roger Fenton, una figura di spicco della fotografia britannica che fu incaricato da una casa editrice, Thomas Agnew and Son, di creare una documentazione fotografica della guerra.

L’articolo descrive il metodo di lavoro di Fenton:

Fenton utilizzava fotocamere con lastre di vetro di grande formato e il processo al collodio, o lastra bagnata, che richiedeva lunghi tempi di esposizione, fino a venti secondi o più. Inoltre, ogni lastra doveva essere sensibilizzata immediatamente prima dell’esposizione e sviluppata immediatamente dopo l’esposizione, prima che l’emulsione si asciugasse, rendendo necessario l’uso di una qualche forma di camera oscura mobile. Nel caso di Fenton questo ha preso la forma di un carro da mercante di vino convertito che, sfortunatamente, si è rivelato anche un bersaglio molto allettante per l’artiglieria turca.

Un lavoro che, superando molti ostacoli, è stato davvero stupefacente:

In effetti, è notevole che sia stato in grado di realizzare ciò che ha fatto – oltre 300 fotografie che mostrano scene di vita del campo, ritratti di comandanti ed eroi, panorami di luoghi di battaglie e tableaux vivants accuratamente posati – l’inizio di una lunga tradizione di immagini di guerra “messe in scena”.

Fenton però ha mancato di documentare gli aspetti più cruenti del conflitto: