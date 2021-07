Salvare gli animali in via di estinzione, cacciandoli [EN]

In un Podcast del programma RadioLab, intitolato “The Rhino Hunter”, viene affrontato il controverso rapporto tra caccia e conservazione.

Le licenze di caccia sono utili per finanziare gli interventi e i programmi necessari per la conservazione delle specie minacciate? Oppure la caccia non può essere una soluzione?

Il podcast è costruito intorno alla storia di Corey Knowlton, che comprò nel 2014 per 350.000 dollari una licenza per cacciare in Namibia un esemplare di Rinoceronte Nero, specie protetta ad alto rischio di estinzione. Quest’episodio generò moltissime polemiche e dibattiti, mentre lo stesso Knowlton fu attaccato dagli ambientalisti e ricevette numerose minacce.

L’effettiva uccisione avvenne nel 2018, come raccontato dalla CNN.

Su The Athlantic l’episodio di Radiolab viene commentato:

What you’ll hear in this episode is primarily the trophy hunter’s case, made in a vivid and emotional appeal. If you can’t stand the thought of hearing a rare creature shot again and again until it dies, do not listen to this episode. Conservationists who oppose hunting as a funding mechanism for protecting endangered species get much less air-time than Mr. Knowlton and his hunt.

Nel commento vengono riportate le posizioni sul tema del WWF e di Peta (People for the ethical treatments of animals) e una riflessione conclusiva:

The story reinforces something that could easily get lost in all this coverage: there doesn’t seem to be a one-size-fits-all answer either way. An approach that’s apparently been beneficial to one animal population in one place may detriment another species in another spot.

Immagine da Pixabay