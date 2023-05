Sasha, fuggito dall’inferno a 12 anni. È la sua storia che ora inchioda lo zar

Nello Scavo su Avvenire racconta la vicenda del dodicenne ucraino Sasha che, dopo essere stato separato dalla madre e rapito dai Russi, è riuscito a ritornare a casa. I due erano stati evacuati da Mariupol e condotti in un campo di filtrazione: a quel punto furono separati, senza potersi nemmeno salutare un’ultima volta. Subito prima che gli fosse negato l’accesso a internet, Sasha riuscì a contattare su Facebook la nonna, che all’epoca viveva all’estero: lei, dopo aver attraversato Polonia, Lituania, Lettonia, Russia e la regione occupata di Donetsk, ha identificato e liberato il nipote, con modalità che non possono essere diffuse per ragioni di sicurezza (la madre, su cui non si hanno notizie dall’estate scorsa, è verosimilmente ancora in Russia).

Questa è solo una delle tante storie simili in questa guerra: secondo un portale dedicato ai bambini ucraini scomparsi, a fronte di alcuni che, come Sasha, sono riusciti a fuggire dalla Russia, più di 16 mila mancano ancora all’appello.