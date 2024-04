Segnali dal passato profondo

Sophia Grew, biologa ambientale ed evoluzionistica, si chiede su Il Tascabile, in un lungo articolo, cosa ci può insegnare sul futuro della nostra specie la storia della vita sulla terra.

Lo fa presentando il libro di Thomas Halliday, paleontologo inglese e ricercatore, intitolato I mondi di ieri. Halliday descrive il paesaggio del Carbonifero, quando i vertebrati iniziavano a popolare la terra:

Il mondo che conosciamo è il risultato di tutti gli eventi che sono accaduti sulla terra dalle sue origini, eventi che hanno cambiato il pianeta e ai quali la vita ha sempre saputo adattarsi, mutando.

Studiare la storia geologica della terra secondo Halliday ha una grande utilità per cercare di prevedere il futuro del pianeta. Sophia Grew introduce anche un secondo libro che tratta questo tema. L’autrice è Marcia Bjornerud e il suo lavoro si intitola Il tempo della terra:

L’importanza di visitare i mondi di ieri per colmare la distanza fra passato e futuro è stata messa in luce anche da Marcia Bjornerud, docente di geologia alla Lawrence University in Wisconsin e autrice di Il tempo della terra (Hoepli, 2020). Nel libro Bjornerud lancia un appello: cerchiamo di pensare come fanno i geologi, guardiamo al passato lontanissimo del nostro pianeta per iniziare a concepire l’esistenza di un orizzonte futuro altrettanto lontano. Per un futuro più sostenibile è necessario cambiare il modo in cui ci relazioniamo all’ambiente intorno a noi e, secondo Bjornerud, bisogna partire proprio dal modo in cui pensiamo al tempo.

…