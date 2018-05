Solo: una prima perturbazione nella Forza?

A cura di @cocomeraio.

Solo: A Star Wars Story, lo spin off dedicato alla giovinezza di Han Solo, non pare aver convinto gli spettatori più di tanto, malgrado sia in testa alle classifiche di tutto il mondo è ampiamente sotto le attese, perde nettamente il confronto anche con Rogue One, l’altro spinoff, e qualcuno si chiede se riuscirà a rientrare dei 250 milioni (marketing escluso) spesi per la realizzazione vista la non eccezionale prestazione sui mercati esteri.

Quali le cause di questo semiflop? Un’uscita precoce (neanche sei mesi dopo The Last Jedi), un mercato inflazionato da blockbuster come Avengers o Deadpool 2, la delusione dei fan dopo TLJ, debolezza intrinseca del film (che ha avuto problemi sin dall’inizio) o un brand che mostra i primi segni del declino?