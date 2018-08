A cura di @Mattions.

Elon Musk ha proposto di de-listare dalla borsa la Tesla. In un tweet ha proposto di comprare tutte le azioni della Tesla a quota 420$, affermando che di avere assicurato di avere i fondi per farlo. Dopo circa due ore, una email di Musk mandata ai dipendenti della Tesla elabora [EN] su come l’operazione dovrebbe avvenire, e sul perché.