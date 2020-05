The Out Crowd [EN]

Il podcast This American Life ha vinto il premio Pulitzer, per la prima volta assegnato ad un episodio di audio journalism, con la seguente motivazione: “revelatory, intimate journalism that illuminates the personal impact of the Trump administration’s ‘Remain in Mexico’ policy.”

Attraverso interviste con richiedenti asilo, volontari nei campi e addetti al rilascio degli attestati di richiedenti asilo vengono analizzate le implicazioni della nuova normativa emanata dall’attuale amministrazione USA.

L’episodio è disponibile in formato audio o nella sua trascrizione testuale a questa pagina.