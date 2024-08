I gufi che venivano da lontano

Negli ultimi 80 anni, come racconta Hakai Magazine in un lungo articolo ricco di dettagli e belle immagini, i gufi barrati (Strix varia) si sono diffusi in tutto il Nord America, da est a ovest, adattandosi a vari habitat, comprese le aree urbane e suburbane.

Si impadroniscono delle periferie. Si impadroniscono delle città. Si impadroniscono di un continente. Arrivano senza invito. Rimangono a tempo indeterminato. Sono indomabili. Chi? Gufi barrati. Strix varia. Si sono invaghiti del Pacifico nord-occidentale. Da un Airbnb vicino all’autostrada I-5 che attraversa Seattle, Washington, il mio amico mi manda le foto di un gufo barrato appollaiato su un abete rosso fuori dalla finestra della cucina. Su un giornale ho letto di un gufo barrato a Vancouver, nella Columbia Britannica, che ha sorpreso le persone a una fermata dell’autobus mentre passava in picchiata con artigli pieni di piccioni. E nella mia città natale, Victoria, nella Columbia Britannica, osservo uno scoiattolo correre su e giù per un castagno, cinguettando minacciosamente nel tentativo di intimidire un gufo bandito dal quartiere. Ovunque tu vada, ci sono. Nell’ultimo secolo circa, i gufi barrati sono piombati in tutto il Nord America da est a ovest, ispirando meraviglia, ammirazione e paura per il futuro di altri gufi, spesso tutti in una volta. La loro storia è complicata, così come le etichette che le persone attribuiscono loro. Sono nativi o no? E cosa può rivelare la loro presenza nel Pacifico nord-occidentale su cosa significhi appartenere a un luogo in questo particolare momento storico?

I gufi barrati si nutrono di una vasta gamma di prede, il che li rende particolarmente adatti a vivere in ambienti urbani e suburbani. La loro presenza ha causato un declino di altre specie di gufi per cui sono state intraprese azioni di contenimento della popolazione.

Uno dei loro più grandi killer è l’USFWS (U.S. Fish & Wildlife Service). Dal 2013 al 2021, i tiratori scelti dell’agenzia hanno ucciso 3.000 gufi barrati in quattro siti di studio in tutto il Pacifico nord-occidentale per dimostrare che l’abbattimento avrebbe aiutato a salvare i gufi maculati settentrionali, una specie minacciata negli Stati Uniti. Lo ha fatto, fino a un certo punto: l’uccisione dei gufi barrati ha rallentato il declino dei gufi maculati settentrionali, ma non lo ha fermato. Tuttavia, nel novembre 2023, l’agenzia ha annunciato una proposta ancora più radicale: abbattere 470.000 gufi barrati nel nord della California, nell’Oregon e a Washington nell’arco di 30 anni.

Ne parla Wired in un recente articolo che descrive le proposte per il controllo di questa specie:

Il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti ha annunciato i dettagli della proposta per il controllo di una specie di rapaci , la Strix varia, che a partire dall’inizio del ventesimo secolo ha espanso il proprio areale fino ad arrivare a minacciare i cosiddetti allocchi maculati settentrionali (Strix occidentalis caurina) e gli allocchi maculati della California (Strix occidentalis occidentalis). La prima sotto-specie è stata già catalogata come “minacciata”, mentre lo stato di conservazione della seconda, anch’essa proposta come tale, è attualmente in fase di valutazione. La proposta è quella di uccidere circa 450mila esemplari di Strix varia nel corso di 30 anni, che significherebbe, spiegano gli esperti, rimuovere annualmente meno dell’1% dell’attuale popolazione nordamericana di questa specie. Secondo quanto riporta Associated Press, la proposta dovrà essere ulteriormente discussa prima che venga presa una decisione definitiva, ma è possibile che il piano venga messo in atto già a partire dalla prossima primavera.

Questo piano ha suscitato molte polemiche, come racconta APNews:

Gli oppositori affermano che l’uccisione di massa dei gufi barrati causerebbe gravi danni agli ecosistemi forestali e potrebbe portare a sparare per errore ad altre specie, tra cui i gufi maculati. Hanno anche sfidato l’idea che i gufi barrati non appartengano alla costa occidentale, caratterizzando il loro areale in espansione come un fenomeno ecologico naturale. I ricercatori dicono che i gufi barrati si spostarono verso ovest attraverso una delle due strade: attraverso le Grandi Pianure, dove gli alberi piantati dai coloni diedero loro un punto d’appoggio in nuove aree; o attraverso le foreste boreali del Canada, che sono diventate più ospitali con l’aumento delle temperature a causa del cambiamento climatico. I gufi maculati settentrionali sono protetti a livello federale come specie minacciata. I funzionari federali hanno stabilito nel 2020 che il loro continuo declino meritava un aggiornamento alla più critica designazione di “in pericolo”. Ma il Fish and Wildlife Service si è rifiutato di farlo all’epoca, dicendo che altre specie avevano la priorità. L’anno scorso i gufi maculati della California sono stati proposti per le protezioni federali. Una decisione è in sospeso. Sotto l’ex presidente Donald Trump, i funzionari governativi hanno tolto la protezione dell’habitat per i gufi maculati per volere dell’industria del legname. Questi sono stati ripristinati sotto il presidente Joe Biden dopo che il Dipartimento degli Interni ha affermato che gli incaricati politici sotto Trump si sono basati su una scienza errata per giustificare il loro indebolimento delle protezioni.

Sul tema degli abbattimenti l’articolo di Hakai Magazine si conclude con queste considerazioni, riferendo dei colloqui avuti con gli esperti di gufi:

Ognuno di loro ha simpatia per i colleghi che hanno passato decenni a cercare di salvare i gufi maculati, con scarso successo. E nessuno crede che dovremmo rinunciare a una specie la cui perdita è direttamente legata alle attività umane. Ma allo stesso tempo, la natura è dinamica e il cambiamento è inevitabile. I gufi barrati stanno semplicemente facendo quello che farebbe qualsiasi specie: cogliere le opportunità per espandere il loro areale e far crescere la loro popolazione. Nel bene e nel male, il loro viaggio evolutivo li ha perfettamente posizionati per prosperare ora, in un paesaggio alterato dall’uomo, in un habitat che ha accolto e incoraggiato tutti i tipi di fauna selvatica autoctona a proliferare oltre i loro confini storici, dalle volpi rosse ai bombi dalla faccia gialla ai procioni.

Forse, in un mondo in continua evoluzione, fissare le nostre nozioni di natura a un passato idealizzato e precoloniale ci impedisce solo di apprezzare i gufi con cui condividiamo le nostre case ora, quelli fuori dalle finestre della nostra cucina e nei nostri parchi urbani, quelli che vorticano intorno a noi all’angolo di una strada del centro, quelli che sono venuti da qualche altra parte e sono apparsi apparentemente da un giorno all’altro, chiedendoci di pensare profondamente e di porci domande difficili su noi stessi e sul nostro ruolo nella vita dei nostri vicini non umani. Forse, prestando attenzione e prendendoci cura di questi nuovi vicini, potremmo assicurarci di non dover mai più fare la scelta tra uccidere una creatura e salvarne un’altra.