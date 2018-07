The Student Hotel, lo studentato per «creativi» che vampirizza i quartieri popolari

A cura di @NedC uttle21(Ulm).

Giap, il blog del colletivo Wu Ming, pubblica un reportage su The Student Hotel (TSH), il colosso olandese fondato da Charlie MacGregor che combina settore alberghiero e studentato in una forma ibrida di co-living e co-working moderna, competitiva e multiculturale. A Bologna la sua sede sarà l’edificio al numero 27 di via Fioravanti, nel quale un tempo si trovavano gli uffici della Telecom, sgomberato in seguito a un intervento della polizia nell’ottobre del 2015.