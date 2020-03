Totoprimarie2020: Super Tuesday

Alla vigilia del super tuesday è bene fare un riepilogo della situazione. Non parliamo dei candidati, per questo ci sono le varie newsletter: quella di Da Costa a Costa o quella di Atlante Treccani, ma del nostro concorso pronostici. Dopo gli early states la classifica vede in testa Little Fury Things con 30 punti seguito da Gigi e Martino con 27 che a loro volta precedono Babbo Orso (Yoghi) a 25. Al totoprimarie hanno partecipato con diversa costanza quaranta mucchi.

Questa tappa del totoprimarie è dedicata al super tuesday che per la maggior parte dei commentatori sarà decisivo. Fu pensato così come lo conosciamo oggi dai democratici degli stati del sud negli anni ’80 che concentrarono le votazioni in unica data con un duplice obiettivo: attirare l’attenzione su di loro ed ostacolare il cammino dei liberal del nordest. Nel corso degli anni i democratici del sud hanno perso influenza, ci sono state trasformazioni demografiche e nuovi stati hanno deciso di anticipare le loro consultazioni per partecipare al supermartedì. La novità di quest’anno è che è inserito nel supertuesday lo stato più popoloso degli USA, la California che di solito votava a giugno. Ma c’è pure il Texas il secondo stato per popolazione e altri 12 stati, più il territorio delle Samoa americane (che partecipano alle primarie ma non alle presidenziali) e anche i democratici residenti all’estero iniziano a votare.

Chiedere un pronostico per ogni stato sarebbe stato di difficile composizione allora si è optato per un compromesso che comunque tenesse in considerazione l’importanza dell’appuntamento elettorale.

Si chiede chi arriverà primo nei cinque stati più popolosi

California

Texas

Virginia

North Carolina

Massachussetts

in quest’ordine e altri interrogativi

Chi vincerà in più stati?

Chi vincerà più delegati

Quanti candidati si ritireranno?

Un esempio di pronostico

Sanders

Sanders

Biden

Biden

Sanders

Sanders

Due

Data l’importanza della consultazione elettorale saranno assegnati due punti per ogni pronostico azzeccato

Per trovare spunti, su Realclearpolitics ci sono tutti i sondaggi, qui trovate le previsioni di Fivethirtyeight (Nate Silver) e infine 270 to win.