Tradurre è sempre tradire (ed è un bene)

Tradurre è sempre tradire? Probabilmente sì, e forse è non solo inevitabile ma anche auspicabile, per adattare il testo originario alla cultura della paese in cui viene tradotto.



Paola Mazzarelli su Rivista Tradurre e Geneva Abdul sul Guardian intervistano due traduttrici, Elisabetta Bartuli e Jhumpa Lahiri (traduttrice e autrice), a proposito del loro lavoro e del ruolo della traduzione.

Elisabetta Bartuli racconta della sua infanzia in Egitto, in una famiglia in cui la lingua comune era il francese, e della sua passione per la lettura che l’ha portata prima a scrivere recensioni per “L’indice”, poi a dedicarsi alla traduzione dall’arabo.

Per quanto riguarda le traduzione dall’arabo all’italiano, riporta:

Inoltre, a suo dire, abbondano ancora nell’editoria italiana le traduzioni accademiche dall’arabo, ovvero tesi di laurea che sono state pubblicate per il grande pubblico. La traduttrice, poi, aggiunge il suo pensiero sul continuo dibattito sull’invisibilità del traduttore:

Jhumpa Lahiri, invece, discute del suo recente libro “Racconti romani” (scritto in italiano) e del suo lavoro di traduttrice (dei romanzi di Domenico Starnone e anche dei suoi stessi romanzi, che lei traduce dall’italiano all’inglese):

You’ve previously said translation for you is a metamorphosis, allowing a work to be reborn. Do you see these stories as being reborn in English form?

I think translation is… an act of radical change, an act of reshaping and reforming a text, and in some sense it becomes unrecognisable from what it was once, though its essence remains the same.