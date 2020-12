Tutto quello che sappiamo sulla teoria economica moderna è sbagliato

Bloomberg pubblica un articolo in cui riporta e commenta la teoria di un fisico che si occupa di matematica, e che è addivenuto alla conclusione che i fondamenti teorici della teoria delle decisioni sono sbagliati, e di conseguenza sono sbagliate anche le conseguenze che gli economisti sostengono.

Il fisico Ole Peters ha pubblicato un anno fa su Nature Physics un articolo in cui afferma che l’errore fondamentale della teoria economica è che assume un comportamento “ergodico” degli avvenimenti sui quali si esercitano le attività delle persone, mentre questo comportamento non è affatto scontato.

Bontà sua, Peters concede che “Ergodic theory is a forbiddingly technical branch of mathematics. Luckily, for the purpose of this discussion, we will need virtually none of the technicalities”, mentre Bloomberg riporta una vignetta di xkcd che spiega l’atteggiamento sottostante a queste affermazioni.

Questa teoria è attaccata dagli economisti professionisti, ma è sostenuta dai campioni del bastiancontrarismo come Nassim Taleb.

“The notion of utility may exist, but not in the way the psychologists and economists have modeled it,” Taleb said. “The results are monstrous.”

