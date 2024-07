Ucraina: chirurgia senza elettricità

Sulla BBC un articolo di Vitaly Shevchenko mostra le difficoltà dei medici ucraini sotto i bombardamenti russi.

L’alimentazione elettrica è una questione di vita o di morte per il figlio di Tetiana. È nato disabile e ha bisogno di apparecchiature elettriche per poter respirare, mangiare e ricevere le medicine. «Dipendiamo molto dall’elettricità. Se non fosse per questa guerra sanguinosa, la vita sarebbe difficile, ma saremmo in grado di farcela», racconta Tetiana alla BBC.

Gli ucraini stanno imparando a convivere con blackout prolungati mentre la Russia continua a colpire le sue strutture energetiche in tutto il Paese. I continui attacchi aerei russi fanno sì che anche parti dell’Ucraina precedentemente non colpite debbano rimanere senza elettricità per ore e ore, praticamente ogni giorno.

Tetiana, che vive nella città portuale meridionale di Odesa, dice che le interruzioni di corrente senza fine rendono la vita estremamente difficile perché deve assicurarsi che la fornitura di elettricità sia costante.