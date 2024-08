Ufo e regioni italiane: una classifica

Pensate che gli omini grigi vengano a far visita solo alle cinematografiche regioni desertiche degli USA? Eccovi invece i numeri che loro non vogliono voi leggiate sugli avvistamenti OVNI nel Belpaese.

È poco noto, ma l’aeronautica militare italiana tiene un registro degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati (OVNI per chi vuole evitare l’albionica espressione UFO). Se guardando il cielo, magari cercando una stella cadente, notate un fenomeno strano che non sembra riconducibile né a un fenomeno naturale né a un aereo, potete riportare il fatto su un apposito modulo, e il ministero della difesa si occuperà di verificare, con controlli incrociati, se il fenomeno si possa spiegare in qualche modo.

Tutto questo può sembrare fantascienza, tuttavia il sito dell’Aeronautica militare spiega chiaramente che “tale attività ha lo scopo di garantire la sicurezza del volo e nazionale”. Una volta terminati gli accertamenti, gli episodi vengono resi pubblici con buona pace dei cospirazionisti e, se non è stato possibile individuare una giustificazione tecnica o naturale, si classifica l’episodio come avvistamento di “Oggetto Volante Non Identificato”. A questo punto del discorso la precisazione di rito è che OVNI vuol dire esattamente Oggetto Volante Non Identificato: cioè non si tratta necessariamente di alieni (anzi) ma, semplicemente, la sigla indica un’impossibilità di ricostruire le cause dell’avvistamento.