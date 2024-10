La moda ottomana nel XIX secolo e l’abito bindalli

Public Domain Review presenta una collezione di illustrazioni di moda del XIX secolo, provenienti da un album che mostra una varietà di abiti tradizionali dell’Impero Ottomano.

Le illustrazioni offrono uno sguardo dettagliato su diversi stili di abbigliamento, evidenziando la ricchezza culturale e la diversità delle mode dell’epoca. L’album è un’importante testimonianza storica che documenta le influenze culturali e sociali attraverso l’abbigliamento.

Queste illustrazioni ad acquerello realizzate all’inizio del XIX secolo provengono da un album presentato, nel 1867, all’erede al trono russo Alexander Alexandrovich Romanov (poi Alessandro III di Russia). L’album sembra essere stato un regalo di un certo Grigorij Sharopenko e le immagini sono molto probabilmente copie di illustrazioni precedenti. I disegni mostrano abiti e abiti da cerimonia dell’Impero Ottomano, con le caratteristiche più evidenti dei vari copricapi e l’ampia stratificazione di indumenti. La combinazione di diversi tessuti e il modo di stratificare era un modo per distinguere non solo il genere, ma anche la classe, la religione e i clan, e lo scopo era quello di combinarsi in modo tale che ogni singolo strato potesse ancora essere visto.

La moda ottomana del XIX secolo era caratterizzata da una grande varietà di stili e influenze culturali. Gli abiti erano spesso realizzati con tessuti pregiati come seta, velluto e broccato, decorati con ricami intricati e motivi floreali ed erano composti da più strati, con tuniche lunghe, giacche e mantelli sovrapposti. Questo non solo aggiungeva eleganza, ma permetteva anche di sfoggiare diversi tessuti e decorazioni. Gli accessori giocavano un ruolo importante, con cinture te decorate, gioielli elaborati e copricapi distintivi come il fez o il turbante.

La moda variava notevolmente a seconda delle regioni dell’Impero Ottomano, incorporando elementi delle culture locali e delle tradizioni etniche. I colori erano spesso vivaci e audaci, con una predilezione per tonalità come il rosso, il blu e il verde, spesso arricchiti da dettagli dorati o argentati. Le donne indossavano abiti lunghi e ampi, spesso accompagnati da veli o scialli, mentre gli uomini portavano pantaloni larghi, camicie lunghe e giacche corte.

Queste caratteristiche riflettono la complessità e la diversità culturale dell’Impero Ottomano, rendendo la moda di quell’epoca particolarmente affascinante e ricca di storia.

Oltre ai disegni, gli abiti veri e propri arrivarono in Europa attraverso mercanti, soldati e diplomatici, e sebbene il luogo di incontro più comune tra europei e ottomani fosse il campo di battaglia, il teatro e l’opera divennero un luogo comune in cui si vedevano questi abiti elaborati. Le modifiche apportate dagli occidentali mostravano non solo le caratteristiche che erano più attraenti per gli europei, ma anche quelle che erano considerate particolarmente “orientali”. Questo si tradusse anche in costumi indossati ai balli e alle mascherate, il turbante divenne particolarmente popolare all’inizio del XIX secolo.

The Met invece dedica un saggio all’evoluzione degli abiti da sposa ottomani.

A partire dalla metà del XIX secolo e nel XX secolo, gli abiti da sposa indossati da donne di diversi gruppi religiosi ed etnici nell’Impero Ottomano documentano un momento cruciale nella transizione dall’abito tradizionale alla moda europea per le donne dell’impero. Guardare questi abiti insieme agli esempi che li hanno preceduti e seguiti ci permette di seguire un cambiamento drammatico nell’abbigliamento e nella gamma di stili, costruzioni e decorazioni in un gruppo di capi straordinariamente belli.

Il rosso era il colore della sposa:

Mentre le tradizioni di abbigliamento per le spose nell’Impero Ottomano variavano a seconda della religione, della classe sociale e della posizione, con alcune regioni che avevano usanze particolarmente distintive, molte spose tradizionalmente indossavano il rosso. I loro entari rossi erano spesso riccamente decorati con ricami e finiture color oro e indossati con copricapi e gioielli elaborati. Sulla base del confronto con esempi datati e localizzati con sicurezza, nonché con illustrazioni contemporanee, elementi di design specifici come la scollatura a forma di U e l’intricato trattamento delle maniche indicano la probabile origine di un indumento, nel caso di questo entari rosso (1980.145.3), per una sposa musulmana nei Balcani.

A metà del XiX secolo l’influenza europea portò agli abiti cosiddetti bindalli.

Nei decenni centrali del XIX secolo, le donne ottomane d’élite di Istanbul e di altre città iniziarono a guardare alla moda europea indossata dai visitatori dell’impero. Iniziarono ad aggiustare i loro guardaroba, adottando accessori come guanti, ombrelloni e calze. Piccole modifiche sartoriali sono state apportate ai loro entaris, come l’aggiunta di polsini alle maniche e piccole arricciature in vita, per emulare la forma più sartoriale degli abiti europei. Un’innovazione più sostanziale della moda può essere vista negli abiti da sposa noti come abiti bindallı, che entrarono in uso a metà del XIX secolo (C.I.65.18.1). Gli abiti Bindallı venivano indossati per i matrimoni, sia dalla sposa che dagli ospiti, e per altre occasioni speciali. Tipicamente realizzati in velluto di seta nei toni gioiello del marrone scuro o del blu, gli abiti sono impreziositi da ampi ricami in filo metallico dorato con disegni abbaglianti. Bindallı significa “mille rami” e si riferisce a queste elaborate decorazioni ricamate. Apparsi in una gamma di forme e tessuti nel corso dei decenni, gli abiti bindallı dimostrano i cambiamenti nel design dell’abbigliamento e nelle modalità sartoriali che hanno caratterizzato l’abbigliamento femminile a Istanbul e altrove nell’impero, così come le variazioni del design regionale (C.I.51.98).

L’abito bindalli era riservato alle occasioni speciali: