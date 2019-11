Un anime sul climate change

Andrea Cassini recensisce per l’Indiscreto “Weathering with you” (titolo internazionale) di Makoto Shinkai, l’ultimo lungometraggio animato del regista giapponese, centrando il suo articolo su una precisa chiave di lettura: Tenki no Ko come riflessione sul riscaldamento globale.

Con qualche riferimento alle opere precedenti dell’animatore di Nagano, e sulla scorta di alcune sue dichiarazioni, Cassini ripercorre il rapporto di Shinkai (e dei giapponesi, per come Shinkai li interpreta) con il clima: sia come realtà fisica che come elemento poetico.