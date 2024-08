Un colorante romano ricavato dalle lumache scoperto in un club del cricket

BBC illustra il ritrovamento di un raro colorante, ricavato dalle ghiandole di lumache marine, che veniva utilizzato per tingere le vesti dell’èlite romana quasi 2000 anni fa: la porpora tiria.

In un club del cricket a Carlisle si sta scavando un bagno romano, venuto alla luce nel 2017, nel quale sono stati trovati 2000 oggetti, tra i quali ceramiche, armi, monete e pietre semipreziose. Il pigmento ritrovato, una rara tintura viola chiamata porpora tiria sarebbe stata usata per tingere gli abiti delle figure della corte imperiale e delle più alte sfere della società.

Di questo prezioso pigmento, che valeva più dell’oro, parla anche un articolo di Storica, sul sito del National Geographic:

Servivano migliaia di molluschi e molto lavoro per produrla, come racconta Plinio il Vecchio:



Nella sua Naturalis Historia del I secolo d.C. Plinio il Vecchio fornisce una spiegazione alquanto dettagliata circa la preparazione della tintura. La materia prima era un liquido vischioso e opaco ottenuto dalla ghiandola mucosa di due tipi di molluschi, il Murex trunculus e il Murex brandaris. Il primo si usava per ottenere un tipo di porpora blu conosciuta come “blu reale”, mentre il secondo per la “porpora di Tiro”. Erano entrambi indelebili, o meglio non decoloravano facilmente, qualità rara tra le tinture antiche che rendeva queste particolarmente apprezzate. La prima fase del processo consisteva nel raccogliere enormi quantità di molluschi. Poiché entrambe le specie sono carnivore, si immergevano canestri di sparto (una graminacea) con conchiglie e avanzi di pesce come esca. Una volta raccolto, il murice veniva tenuto in vita in ampi contenitori o stagni artificiali pieni di acqua di mare finché se ne fosse ottenuta una quantità sufficiente. Quindi si procedeva a estrarre la ghiandola mucosa, che contiene i componenti chimici necessari per la tintura. In genere agli esemplari grandi si estraevano le ghiandole con uno strumento speciale in ferro o in bronzo, mentre di quelli più piccoli si pestava il corpo, la ghiandola e la conchiglia sino a trasformare il tutto in un ammasso pastoso.